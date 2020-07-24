Ученые нашли преимущества водорослей над лекарствами в лечении COVID-19

Ученые обнаружили, что содержащийся в морских водорослях гепарин блокирует коронавирус лучше, чем препарат ремдесивир. Результаты их исследований опубликованы в журнале Cell Discovery.

Специалисты из США и Китая проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей.

В ходе исследования стало ясно, что экстракт из морских водорослей по антивирусному действию превосходит популярный в США препарат от коронавируса — ремдесивир.

По мнению ученых, вещества из водорослей могут стать основой для создания антивирусного назального спрея, который поможет лечить болезнь на ранних стадиях или даже предотвращать заражение.

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