Осенний полет космонавтов на МКС впервые может пройти по сверхбыстрой схеме
Следующий полет на МКС, который должен состояться осенью, может впервые пройти по сверхбыстрой схеме, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом пишет РИА «Новости».
«Сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации «Энергия» и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно», — сказал Рогозин.
Глава корпорации отметил, что такие сроки полета невозможны для американских кораблей.
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» долетел до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду, что стало рекордом. Корабль доставил на МКС топливо, аппаратуру для экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, еду и воду.
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