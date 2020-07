В горле японки, съевшей сашими, поселился длинный червь

Четырехсантиметрового червя удалили из горла японки после того, как она съела сашими. О необычном случае врачи рассказали в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Сашими — одно из японских блюд, где используются сырые морепродукты. В них могут находиться личинки паразитов, способных навредить человеку. 25-летняя японка спустя пять дней после поедания сашими обратилась в одну из токийских больниц с жалобами на сильную боль в задней части горла.

Больше ее ничего не беспокоило, анализы крови были нормальными. Но, осматривая ее горло, врачи обнаружили в левой миндалине подозрительное темное образование. Женщину сразу же прооперировали.

Образование оказалось четырехсантиметровым черным червем, который находился в процессе линьки. Червь принадлежал к виду Pseudoterranova azarasi, который, наряду с ленточными червями, попадает в организм человека с сырой рыбой. Но в большинстве случаев его находят в желудке — известно лишь около 700 случаев поражения горла.

Впрочем, когда червь оказывается в горле, избавиться от него куда проще, чем при попадании в желудок. В этом случае достаточно просто удалить его хирургически. Вскоре после операции у пациентки пропали симптомы и она отправилась домой.