Стало известно, когда Crew Dragon вернется на Землю
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Космический корабль Crew Dragon вернется на Землю в начале августа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя программы коммерческих полетов НАСА Стивена Стича.
«Мы планируем возвращение в начале августа… самое раннее – 2 августа», — сказал Стич.
Он пояснил, что точная дата зависит от загруженности астронавтов на МКС, включая плановый график выходов в открытый космос для технического обслуживания станции.
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon выполнил первый полет в конце мая, прибыв на МКС 31 числа. Корабль доставил на орбиту астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Астронавты с Crew Dragon перешли на МКС
— Между МКС и Dragon Crew открыли люк