Офтальмолог рассказала, как коронавирус отражается на зрении

Офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о последствиях коронавируса для зрения, пишет РИА «Новости».

Шилова заявила, что из-за коронавируса могут поражаться сетчатка, сосудистая оболочка и зрительный нерв. Также негативное влияние оказывают препараты против коронавируса, например, гидроксихлорохин.

«Он вызывал такое состояние как изменения в центре сетчатки, то есть нарушал остроту зрения, аккомодацию (способность видеть на разные расстояния), могли появляться светобоязнь, при длительном применении — ретинопатия», — сказала врач.

В России выявлено 362 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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