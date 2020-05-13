Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

Человечество в скором времени получит действующее лекарство от коронавирусной инфекции, так как в июне планируется начать испытания разработанной сыворотки, на которую возлагаются большие надежды. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он констатировал, что пока нет ни одного препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус, а многие созданные ранее образцы показали неудовлетворительные результаты. Однако в настоящее время существует один подход для создания действительно эффективного препарата от COVID-19. Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. Сыворотка должна помочь человеческому иммунитету бороться с инфекцией путем искусственного добавления антител. При этом ее испытания должны начаться уже в июне 2020 года, то есть само лекарство появится в начале осени.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — сказал вирусолог.

По его мнению, в России могут начать ослабевать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, когда доля переболевших вирусом людей составит 25–30% населения.

На данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших, в России инфекция диагностирована у 232 тыс. человек. При этом

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