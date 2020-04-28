Ученые назвали неожиданный эффект пандемии коронавируса
Ученые из британского Университета Центрального Ланкашира выяснили, что пандемия COVID-2019 может ослабить сезонные эпидемии гриппа. Результаты их исследований опубликовало издание The Conversation.
Как отмечают специалисты, распространение коронавируса привело к тому, что люди стали чаще мыть руки после походов в общественный туалет. Так, 83% жителей Британии делают это более регулярно.
Кроме того, возникновение вспышек гриппа предотвращает карантин в учебных заведениях, а особенно в школах. Дети из-за слабого иммунитета и частых социальных контактов наиболее подвержены заболеванию.
Положительное влияние на эпидемиологическую обстановку с гриппом оказывает и соблюдение социальной дистанции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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