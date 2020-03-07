Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.

Старт ракеты был дан в 07.50 мск с космодрома на мысе Канаверал. Прибытие грузовика на МКС запланировано на 9 марта. Аппарат доставит на орбитальную станцию предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Планируется, что грузовик будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю.

Falcon 9 выводит на орбиту многоразовый корабль Dragon, капсула которого посетит МКС в третий раз.

Отмечается, что этот рейс станет последним для корабля Dragon первого поколения, так как следующий грузовой рейс на МКС должен осуществить грузовой корабль Dragon 2.

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