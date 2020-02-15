Названа связь ожирения с преждевременной смертью
Заведующая московской городской клинической больницей №52, врач-эндокринолог Татьяна Маркова заявила, что ожирение приводит к преждевременной смерти. Об этом сообщает «Говорит Москва».
«На первом месте — это сахарный диабет. Среди лиц с ожирением с индексом массы тела 30 и выше практически 30% имеют сахарный диабет», — рассказал она. Отмечается, что каждый третий россиян имеет сахарный диабет.
Маркова добавила, что ожирение также вызывает проблемы с дыханием, что также может привести к смерти.
Еще одно заболевание, к которому может привести ожирение – синдром апноэ. При данной болезни человек передает дышать на несколько секунд или минут. Эндокринолог отметила, что это особенно опасно во сне.
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