«Роскосмос» привезет на Землю лунный грунт почти за 600 млн рублей

«Роскосмос» потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса «Луна-28» для доставки лунного грунта на Землю. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

По данным РИА «Новости», ракета-носитель с лунной посадочной станцией будет запущен в космос с космодрома «Восточный» в 2027 году.

Согласна плану, станция должна совершить посадку на Южном полюсе Луны. Там будут взяты образцы грунта (около двух-четырех килограмм), которые потом привезут на Землю в специальной капсуле.

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