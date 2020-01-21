Назван древнейший кратер на Земле

Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 млрд лет назад. Об этом сообщает Nature Communications.

По словам ученых, данный кратер образовался благодаря падению большого астероида.

Они отмечают, что в результате этого события завершился крупный ледниковый период в истории Земли. Об этом говорит, в частности, то, что время падения этого астероида совпадает с моментом, когда из пород исчезают все следы оледенений.