Ученые объяснили резкое потепление климата России на фоне остальных стран

Сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева рассказали, почему Россия теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле. Об этом сообщает «Российской газете».

По словам Киселева, глобальное потепление — только одно из явлений, на которое сейчас публично обращают внимание. В настоящее время также, например, меняется режим осадков и режим циркуляции - воздуха в атмосфере и вод в океане. Все это, в свою очередь, приводит к изменению климата.

Ученый отметил, что, говоря именно о глобальном потеплении — Россия теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, так как Россия находится в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности, а теплоемкость суши сильно отличается от теплоемкости воды.

Ученый подчеркнул, что в Арктике этот процесс идет еще быстрее — в 3,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле.