Древнейший в мире лес обнаружили под Нью-Йорком

В американском штате Нью-Йорк ученые нашли ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет. Это самые древние на сегодняшний день окаменелости доисторического леса. Об этом сообщает Current Biology со ссылкой на исследование Кардиффского университета.

Уточняется, что в местечке Каир при обследовании заброшенного песчаного карьера ученые обнаружили сохранившиеся отпечатки корневой системы крупных деревьев, которые оказались остатками самого древнего леса на планете.

Площадь леса составляла как минимум 3 тыс. кв м.

Ученые утверждают, что древнейший лес был не таким густым, как современные леса. Там росли редкие безлистные деревья высотой до 10 м и короткими ветвями, с напоминавшими сосну археоптерисами, на ветвях которой вместо иголок росли вьющиеся листья, как у папоротника.

Отмечается, что это были одни из первых растений, которые начали улавливать и поглощать углекислый газ из воздуха. В итоге к концу девонского периода, которому принадлежит лес, количество углекислого газа в атмосфере уменьшилось до сегодняшнего значения.

По словам исследователей, лес был уничтожен наводнением.