Россиян предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи
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Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил россиян о вспышке эпидемии кори на острове Фиджи. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
Отмечается, что эпидемия была зафиксирована на крупнейшем острове Фиджи — на юге Вити-Леву.
Уточняется, что в результате вспышки кори уже погиб 21 человек, пострадавшими от заболевания числятся пять тысяч человек.
На острове проводятся проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
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