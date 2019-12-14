Россиян предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил россиян о вспышке эпидемии кори на острове Фиджи. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Отмечается, что эпидемия была зафиксирована на крупнейшем острове Фиджи — на юге Вити-Леву.

Уточняется, что в результате вспышки кори уже погиб 21 человек, пострадавшими от заболевания числятся пять тысяч человек.

На острове проводятся проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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