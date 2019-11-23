Китай вывел на орбиту навигационные спутники

Китай успешно вывел на орбиту два новых спутника навигационной системы Beidou-3, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» состоялся в субботу 23 ноября с космодрома «Сичан» на юго-западе Китая. Спутники стали 50-м и 51-м в создаваемой Китаем глобальной навигационной системе Beidou-3.

Отмечается, что аппараты вышли на заданную орбиту и после серии тестов начнут вместе с остальными.

Китайская навигационная система Beidou должна стать конкурентом для GPS и ГЛОНАСС, планируется, что она будет работать по всему миру к 2020 году.

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