Малышева рассказала о первых признаках опухоли головного мозга

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как распознать опухоли головного мозга на ранней стадии, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что опухоль головного мозга — глиобластома — является одним из самых опасных видов рака.

Выработать метод ее профилактики пока не удалось, но, как отметила телеведущая, есть ряд симптомов, по которым можно определить наступление болезни.

В частности, у больного могут произойти визуальные изменения в носогубных складках.

Она также отметила среди признаков болезни трудности в речи, изменение походки и другие внезапные проблемы со здоровьем.