Махачкала стала самым пыльным городом России

Самым пыльным городом России признана Махачкала. Об этом говорится в документе ГГО им. Воейкова — структурном подразделении Росгидромета, передает РИА «Новости».

Специалисты подсчитали, что уровень пыли в этом российском субъекте превышает норму в четыре раза.

Кроме того, в два-три раза превышен уровень запыленности в Воронеже, Новошахтинске, Анадыр Гусиноозерске, Новочеркасске и Батайске.

В целом усредненные показатели говорят, что в России уровень пыли ниже установленных значений, говорится в документе.

Уточняется, что в качестве пыли рассматривались: неорганическая пыль, дым, сажа, зола, нитраты и сульфаты.

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