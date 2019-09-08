14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию «Роскосмос») задержала 14 человек, передает ТАСС.

Утром 8 сентября было произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, их отправили в отдел полиции.

7 сентября были задержаны три человека, которые вели незаконную съемку.

В ходе расследования выяснилось, что планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы численностью до 50 человек для проведения вандальных действий на территории объекта.