Ученые назвали главный признак скорого слабоумия

Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили, что поврежденные сосуды головного мозга являются главной причиной повышения кровяного давления у людей среднего возраста. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, в исследовании приняли участие 502 человека. Медикам удалось выяснить, что большинство людей, которые столкнулись с повышенным артериальным давлением в возрасте 43-53 лет, к 70 годам имели нарушения в сосудах головного мозга. У тех, кто столкнулся с высоким кровяным давлением в 36-43 лет, уменьшался размер мозга.

При этом ученые выяснили, что нет никакой связи между повышенным давлением и накоплением амилоидного белка, вызывающего болезнь Альцгеймера. Как отметили специалисты, высокое давление в раннем возрасте может указывать на скорое поражение белого вещества и мелких церебральных кровеносных сосудов.

Ранее сообщалось, что ученые назвали помогающее сохранить здоровье мозга растение.