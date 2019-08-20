Рогозин поблагодарил Маска

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что до появления компании SpaceX Илона Маска госкорпорация «почивала на лаврах». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заметил, что ранее «Роскосмос» держал под контролем до 40% всего рынка пусковых услуг, сейчас же Маск бросает всем вызов. По его мнению, это хороший стимул для дальнейшей работы, так как даже при такой конкуренции российская корпорация разрабатывает новые конкурентоспособные ракеты.

При этом Рогозин отметил, что цены на ракетные пуски американца «нерыночные и несправедливые».

Ранее сообщалось, что Рогозин отказался брать Маска на работу.