Врач назвал способы борьбы с кризисом среднего возраста

Специалист филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро назвала способы преодоления кризиса среднего возраста. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она заявила, что для преодоления кризиса необходима эмоциональная и физическая встряска.

Отмечается, что мужчинам нужно выбрать занятия, которые будут связаны с мощной активизацией энергии и повышают жизненный тонус: ремонт или обмен квартиры, смена обстановки, строительство дома, дачи, покупка машины.

Уточняется, что женщинам нужно не забывать о своих интересах. Им необходимо составить список всего, что они делают, руководствуясь принципом «я должна», а затем еще один список «я хочу».

Психолог добавила, что эти списки должны уравновешивать друг друга.

Ранее сообщалось, что психолог объяснил пользу стрессов.