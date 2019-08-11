Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

Специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала о методах преодоления кризиса среднего возраста. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, для преодоления кризиса среднего возраста мужчине необходима эмоциональная или физическая встряска. К примеру, он может заняться ремонтом, строительством дома, покупкой автомобиля.

Женщинам для преодоления возрастного кризиса необходимо научиться не забывать о собственных интересах, отмечает психолог. Они должны делать то, что хотят, а не то, что должны.

Ранее психолог рассказала о признаках безнадежных отношений.