Ракета «Союз» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Минобороны РФ, пуск провел боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил.
Отмечается, что космический аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат«успешно отделился ракеты «Союз-2.1а».
Спутник связи «Меридиан» изготавливается компанией «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева в интересах Минобороны.