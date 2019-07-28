Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура

Ракета «Союз-2.1а» и корабль «Прогресс МС-12», который 31 июля доставит грузы для экипажа Международной космической станции, установлены на стартовом комплексе космодрома Байконур.

Об этом сообщает RT.

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — говорится в сообщении.

Ранее космический корабль Dragon прибыл с 2,5 тоннами груза прибыл на Международную космическую станцию (МКС).