Названы эффективные способы похудения

Диетолог из Британии Руди Мауэр огласил пять способов, которые позволят похудеть быстро и без вреда для здоровья. Об этом сообщает Inforeactor.

Отмечается, что новая методика требует разработки в тестовом режиме. После привыкания люди могут полноценно включать диету в свой новый рацион.

Уточняется, что худеющим посоветовали снизить потребление углеводных продуктов и есть больше белка. Это позволит сохранить сытость во время диеты.

Диетолог добавил, что во время диеты стоит отказаться от сладких напитков и заменить их зеленым чаем, натуральным кофе и водой.

Эксперт также отметил важность употребления натуральных продуктов.

Ранее были названы сжигающие жир на животе продукты.