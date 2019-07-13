Названы эффективные способы похудения
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Диетолог из Британии Руди Мауэр огласил пять способов, которые позволят похудеть быстро и без вреда для здоровья. Об этом сообщает Inforeactor.
Отмечается, что новая методика требует разработки в тестовом режиме. После привыкания люди могут полноценно включать диету в свой новый рацион.
Уточняется, что худеющим посоветовали снизить потребление углеводных продуктов и есть больше белка. Это позволит сохранить сытость во время диеты.
Диетолог добавил, что во время диеты стоит отказаться от сладких напитков и заменить их зеленым чаем, натуральным кофе и водой.
Эксперт также отметил важность употребления натуральных продуктов.
Ранее были названы сжигающие жир на животе продукты.