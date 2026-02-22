Размер шрифта
Все российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2026

Все российские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх — 2026 в Милане
РИА Новости

Все российские спортсмены завершили выступления на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Всего на Игры отправили 13 российских спортсменов, которые выступили в семи различных видах спорта. Все выступали в нейтральном статусе.

Последней на старт вышла российская лыжница Дарья Непряева, которая 22 февраля пробежала масс-старт классическим стилем на 50 км. Она оказалась 11-й, отстав от победительницы Эббы Андрессон почти на девять минут. При этом по ходу гонки она совершила ошибку и при смене инвентаря взяла лыжи соперницы, перепутав боксы.

Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов — серебро в спринте. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды. В шаге от медали остановился лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места в своих видах. Фигуристка была приглашена на гала-вечер, а спортсмен — нет.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дня Олимпиады.

Ранее американец Илья Малинин едва не расплакался во время гала-шоу на ОИ-2026.
 
