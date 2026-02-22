Размер шрифта
В Москве снегоуборочный трактор наехал на женщину

112: трактор сбил женщину во дворе жилого дома в Москве
Telegram-канал «112»

Трактор сбил женщину во дворе жилого дома на севере Москвы. О случившемся сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, инцидент произошел 21 февраля на Дмитровском шоссе. На записи, опубликованной в сети, можно увидеть, как трактор, убирающий снег во дворе, совершил наезд на женщину. Она пыталась отойти в сторону, где был сугроб, но не смогла. В итоге транспортное средство сначала проехалось передними колесами по ногам женщины, а затем задними и по ней самой.

По данным 112, женщину в состоянии клинической смерти доставили в больницу имени Вересаева. Местные жители в разговоре с журналистами пожаловались на работу управляющей компании. Они сообщили, что пешеходные тротуары не чистят от снега, из-за этого женщине, по всей видимости, пришлось идти по дороге.

До этого в Башкирии задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения протаранила чужую машину и сбила подругу, с которой поссорилась. По данным регионального МВД, злоумышленница была одета в полицейскую форму, но к органам правопорядка не имеет никакого отношения. Нарушительницу привлекли к административной ответственности по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения. Заявлений о возбуждении уголовного дела в полицию пока не поступало.

Ранее водитель легковушки сбил бабушку с двумя пятилетними внучками в Ленобласти.
 
