В Москве снегоуборочный трактор наехал на женщину

Трактор сбил женщину во дворе жилого дома на севере Москвы. О случившемся сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, инцидент произошел 21 февраля на Дмитровском шоссе. На записи, опубликованной в сети, можно увидеть, как трактор, убирающий снег во дворе, совершил наезд на женщину. Она пыталась отойти в сторону, где был сугроб, но не смогла. В итоге транспортное средство сначала проехалось передними колесами по ногам женщины, а затем задними и по ней самой.

По данным 112, женщину в состоянии клинической смерти доставили в больницу имени Вересаева. Местные жители в разговоре с журналистами пожаловались на работу управляющей компании. Они сообщили, что пешеходные тротуары не чистят от снега, из-за этого женщине, по всей видимости, пришлось идти по дороге.

