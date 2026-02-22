Вопреки ожиданиям западных СМИ, российская экономика «не находится на грани краха», тогда как экономика Украины терпит бедственное положение. Об этом в соцсети X написал американский экономист и профессор прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе Стив Ханке.

«Забудьте об информации западной пропаганды об экономиках России и Украины. Вопреки утверждениям западных СМИ, Россия не находится на грани краха. В беде оказалась Украина», — подчеркнул он.

Экономист также призвал аудиторию помнить о том, что 95% информации, которая публикуется в прессе, либо недостоверная, либо «не имеет отношения к делу».

В декабре 2025 года Bloomberg писал, что в первой половине 2026 года Украина может столкнуться с тяжелым финансовым кризисом, а дефицит бюджета в стране достигнет 18,5% от ВВП.

В феврале 2026 года депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на Украине начались трудности с поступлением денег в бюджет из-за сокращения налоговых сборов и задержки поступлений средств ЕС.

Ранее на Западе высказались о финансовых проблемах Евросоюза.