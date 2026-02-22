Размер шрифта
Венгрия предупредила о блокировке 20-го пакета санкций из-за решений Киева по «Дружбе»

Сийярто: Венгрия блокирует 20-й пакет санкций против РФ из-за шагов Киева по «Дружбе»
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что украинское руководство отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе». Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.

«До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать решения, важные для Киева», — написал он, сообщив, что 23 февраля на заседании совета глав МИД ЕС намерен принять очередной пакет антироссийских санкций.

До этого Сийярто предупреждал, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита от Евросоюза на €90 млрд до тех пор, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по «Дружбе». Он подчеркивал, что Будапешт не допустит включение «Росатома» и российской атомной отрасли в новый пакет санкций ЕС.

20 февраля сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ, которые планировали принять 24 февраля, в годовщину начала спецоперации РФ.

Ранее стало известно о попытках Венгрии исключить спортивных функционеров РФ из списка санкций ЕС.
 
