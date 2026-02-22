Размер шрифта
Лыжный судья подтвердил, что Непряевой грозит дисквалификация

Судья Махт подтвердил, что Непряевой грозит дисквалификация из-за ошибки на ОИ
Sergey Elagin/Global Look Press

Лыжный судья Валерий Махт подтвердил, что российской лыжнице Дарье Непряевой грозит дисквалификация из-за того, что она перепутала лыжи во время масс-старта на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Правила говорят, что спортсмен обязан проехать трассу на своих лыжах, своём инвентаре и может заменить только палки. Дарья же проехала не на своём инвентаре. За это ей может грозить дисквалификация», — сказал Махт.

Лыжница совершала смену на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба лыжника не сумели завоевать медали на Олимпиаде.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Непряеву и Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро.

Ранее Коростелев одной фразой отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне.
 
