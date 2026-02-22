Иран не обсуждал вопрос вывоза высокообогащенного урана

Иран не обсуждал на переговорах с США вопрос вывоза высокообогащенного урана

Иран на переговорах с США не обсуждал вопрос вывоза высокообогащенного урана из республики. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой источники.

«В ходе переговоров обсуждаются наши обязательства в ядерной сфере, а также обязательство Вашингтона по снятию санкций и экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.