В Кремле рассказали о роли Европы в переговорах по Украине

Песков: европейцы ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Европейцы ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не видим смысла в участии европейцев, они ничем не могут помочь, учитывая их настроения. Вы только что упоминали главу европейской дипломатии с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то», — сказал официальный представитель Кремля.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз «хочет видеть уступки со стороны России» по урегулированию на Украине. Она призвала «перенести акцент» на сторону, которая «несет ответственность» за военные действия.

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. По итогам этих встреч глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине.
 
