Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Орбан пригрозил ЕС блокировкой всех санкционных решений по РФ в ответ на шаги Киева

Орбан: Венгрия блокирует все шаги ЕС против России из-за мер Киева по «Дружбе»
Jonathan Ernst/Reuters

Венгрия будет блокировать любые санкционные решения Евросоюза против России до тех пор, пока Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает канал М1.

«До возобновления поставок по трубопроводу «Дружба» мы не будем поддерживать никакую санкционную политику [Евросоюза]. Следовательно, мы также отклоним 20-й пакет санкций, представленный на рассмотрение ЕС», — сказал глава правительства.

Орбан отметил, что как только поставки нефти возобновятся, то венгерское руководство вернется «к прежним условиям».

До этого аналогичное заявление сделал и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не позволит принимать решения, важные для Киева, пока украинское руководство не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Сийярто также предупреждал, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита от Евросоюза на €90 млрд до тех пор, пока Киев не примет решение по транзиту российской нефти.

20 февраля сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ, которые планировали принять 24 февраля, в годовщину начала спецоперации РФ.

Ранее сообщалось, что кредит МВФ для Украины на $8 млрд оказался под угрозой из-за Венгрии.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!