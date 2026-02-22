Орбан пригрозил ЕС блокировкой всех санкционных решений по РФ в ответ на шаги Киева

Орбан: Венгрия блокирует все шаги ЕС против России из-за мер Киева по «Дружбе»

Венгрия будет блокировать любые санкционные решения Евросоюза против России до тех пор, пока Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает канал М1.

«До возобновления поставок по трубопроводу «Дружба» мы не будем поддерживать никакую санкционную политику [Евросоюза]. Следовательно, мы также отклоним 20-й пакет санкций, представленный на рассмотрение ЕС», — сказал глава правительства.

Орбан отметил, что как только поставки нефти возобновятся, то венгерское руководство вернется «к прежним условиям».

До этого аналогичное заявление сделал и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не позволит принимать решения, важные для Киева, пока украинское руководство не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Сийярто также предупреждал, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита от Евросоюза на €90 млрд до тех пор, пока Киев не примет решение по транзиту российской нефти.

20 февраля сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ, которые планировали принять 24 февраля, в годовщину начала спецоперации РФ.

Ранее сообщалось, что кредит МВФ для Украины на $8 млрд оказался под угрозой из-за Венгрии.