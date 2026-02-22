Размер шрифта
ФСБ назвала заказчиков покушения на генерала Алексеева

Бортников: в покушении на Алексеева виден британский след
Гавриил Григоров/РИА Новости

Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, но также виден британский след. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь», — сказал он.

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено 6 февраля, в него стреляли в подъезде его дома. Офицер до сих пор находится в больнице.

Трое участников покушения были быстро установлены. Один из них, стрелявший в офицера, бежал в Дубай, однако 8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали его в Россию. Другого задержали в Москве. Третья пособница скрылась на Украине, ее объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что исполнителю покушения на генерала Алексеева грозила смертная казнь.
 
