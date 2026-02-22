Песков призвал равняться на Путина и не обращать внимания на Зеленского

Песков: Путин не позволяет себе плохих слов в адрес других глав государств

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал равняться на президента России Владимира Путина и не обращать внимания на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, пишет Telegram-канал «Вести».

«Давайте не будем обращать внимание на Зеленского. У нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия», — сказал Песков, комментируя недавнее интервью Зеленского, в котором тот употребил ненормативную лексику.

Пресс-секретарь также обратил внимание, что Путин никогда не позволяет себе плохих слов в адрес других глав государств, даже если они достойны критики.

Поводом для подобного комментария стало интервью украинского лидера порталу Axios, в котором он жестко высказался о главе российской делегации на переговорах в Женеве Владимире Мединском. Зеленский раскритиковал заявления помощника президента России, касавшиеся исторических предпосылок нынешнего конфликта, отметив, что у него «нет времени на это дерьмо». По мнению украинского лидера, подобные дискуссии не приближают к договоренностям и могут якобы использоваться Россией для затягивания переговорного процесса.

Ранее в Госдуме провели Зеленскому ликбез после его слов об «историческом дерьме».