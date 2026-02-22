Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Минобороны сообщило об уничтожении более 70 дронов за первую половину дня

Минобороны: над четырьмя регионами РФ с утра сбили 73 беспилотника
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны за первую половину 22 февраля уничтожили более 70 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 22 февраля с 08:00 до 14:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 73 БПЛА самолетного типа.

Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 52. Еще 18 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, два — над Калужской и один — над Курской областью.

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 дронов ВСУ над территорией РФ. Единичные воздушные цели были нейтрализованы в столичном регионе и Крыму. В Калужской области сбили три дрона, в Курской области — семь, в Брянской области — девять. По 11 беспилотников ликвидировали в Воронежской и Смоленской областях, 14 — в Саратовской области. Больше всего БПЛА — 24 — уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области.

В ведомстве сообщили, что средства ПВО за сутки ликвидировали 326 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее мужчина и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!