Минобороны сообщило об уничтожении более 70 дронов за первую половину дня

Средства противовоздушной обороны за первую половину 22 февраля уничтожили более 70 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 22 февраля с 08:00 до 14:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 73 БПЛА самолетного типа.

Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 52. Еще 18 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, два — над Калужской и один — над Курской областью.

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 дронов ВСУ над территорией РФ. Единичные воздушные цели были нейтрализованы в столичном регионе и Крыму. В Калужской области сбили три дрона, в Курской области — семь, в Брянской области — девять. По 11 беспилотников ликвидировали в Воронежской и Смоленской областях, 14 — в Саратовской области. Больше всего БПЛА — 24 — уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области.

В ведомстве сообщили, что средства ПВО за сутки ликвидировали 326 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее мужчина и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.