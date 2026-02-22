Размер шрифта
В сети появилось фото предполагаемой террористки, устроившей два взрыва во Львове

Клименко опубликовал фото задержанной по подозрению в теракте во Львове
Министерство внутренних дел Украины

Глава МВД Украины Игорь Клименко опубликовал в своем Telegram-канале фото задержанной по подозрению в теракте во Львове.

На снимке можно увидеть женщину среднего роста с короткой стрижкой и одетую во все черное: куртку, толстовку, спортивные штаны и кроссовки. При ней был рюкзак, содержимое которого не раскрывается. Подробности о задержанной также не сообщаются.

По информации Клименко, предполагаемую террористку, напавшую на сотрудников правоохранительных органов во Львове, задержала полиция совместно со Службой безопасности Украины (СБУ).

Глава МВД уточнил, что в ходе этого нападения 25 человек получили ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, не выжила патрульная полицейская Виктория Шпилька, сообщил Клименко. Он добавил, что продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, устанавливаются другие причастные к совершению этого преступления.

В ночь на 22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро.
 
