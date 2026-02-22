Размер шрифта
Лавров раскрыл, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Лавров: лидеры Европы на переговорах в Женеве сидели в предбаннике и пили кофе
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Европейские лидеры во время переговоров России, США и Украины в Женеве «сидели в предбаннике» и «пили кофе». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, слова министра приводятся в Telegram-канале «Вестей».

«Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом», — сказал Лавров в ответ на вопрос, что делали европейцы на переговорах в Женеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время разговора с Зарубиным добавил, что европейские лидеры «ничем не могут помочь, учитывая их настроение».

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. По итогам этих встреч глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа должна играть большую роль в урегулировании конфликта на Украине. По ее словам, в Финляндии есть компетентные переговорщики, в их числе, безусловно, бывший президент Саули Ниинисте.

Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине.
 
