Песков рассказал о переговорном процессе по украинскому урегулированию

Песков о переговорах по Украине: сложный и рабочий процесс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину охарактеризовал процесс переговоров по Украине как сложный и рабочий. Об этом пишет РИА Новости.

«Сложно-рабочие. Процесс очень сложный, процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства», — сказал представитель Кремля.

22 февраля спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил усилия, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателем Джареда Кушнера в урегулировании по Украине.

До этого спецпосланник американского главы Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время ожидаются «хорошие новости» в теме урегулирования.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». Зеленский рассказал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф заявил, что Путин во время встреч всегда был честен с ним.