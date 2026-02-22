Размер шрифта
В Госдуме предложили повышать зарплаты силовикам два раза в год

Депутат Панеш предложил полугодовую индексацию окладов правоохранителей
Haris Memija/Xinhua/Global Look Press

В России могут ввести обязательную индексацию зарплат сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов два раза в год. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР), его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий сообщил, что предлагает закрепить механизм гарантированного повышения денежного довольствия каждые 6 месяцев. По его мнению, рост окладов должен соответствовать фактическому уровню инфляции.

Панеш отметил, что действующая система индексации, даже при ее проведении, нередко отстает от реального роста цен и не компенсирует снижение покупательной способности. В предложенной модели, как пояснил депутат, пересчет окладов и выплат должен происходить регулярно, чтобы полностью покрывать инфляцию и защищать доходы от обесценивания.

По его оценке, такая мера может стать стимулом для действующих сотрудников оставаться на службе, а для молодых специалистов — сигналом о том, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода. В связи с этим он заявил о необходимости законодательно закрепить именно полугодовую индексацию, а не ограничиваться разовыми повышениями.

Ранее в России предлагали индексировать пенсии четыре раза в год, чтобы они соответствовали уровню инфляции.
 
