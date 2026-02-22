Размер шрифта
ТЦ в Белгороде подвергся атаке украинского беспилотника

Гладков: украинский БПЛА повредил коммерческий объект в Белгороде
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали коммерческий объект в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что зданию в результате взрыва был нанесен урон. Повреждения получили фасад и остекление постройки, а также находившийся рядом автомобиль.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

Гладков добавил, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Как написал Telegram-канал «Жесть Белгород», атаке подвергся торговый центр «Кедр».

Рано утром 22 февраля украинский дрон нанес удар по территории нефтебазы в южной части Луганска. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что БПЛА повредил резервуар с топливом. Более того, на объекте произошло возгорание. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, которые приняли необходимые меры для ликвидации последствий атаки.

Из-за действий ВСУ пострадал сотрудник охраны предприятия. В каком состоянии он находился, в заявлении не уточнялось.

Ранее военные ВСУ атаковали школу в Запорожской области.
 
