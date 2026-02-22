Студент передавал данные о военных СБУ за путевку на Украину

Mash: в Татарстане студент передал СБУ данные о военных за путевку на Украину

Общение с кураторами из СБУ закончилось для студента из Татарстана уголовным делом. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 18-летний молодой человек по имени Виктор из Набережных Челнов учился в колледже. Некоторые из его друзей подписали контракты с ВС РФ и отправились в зону СВО.

Тем временем сам Виктор стал переписываться с представителями СБУ. Молодой человек рассказал о желании переехать на Украину, так как его бабушка там родилась. Также юноша учил украинский язык.

В беседе со студентом кураторы предложили исполнить его мечту в обмен на информацию о друзьях, заключивших контракты. Учащийся согласился и рассказал все, что знал.

«Плюсом начал распространять в колледже проукраинские листовки, за что и был отчислен», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время его задержали за распитие алкогольного напитка на улице. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что студент общался с украинскими кураторами.

Его могут привлечь к ответственности за агитацию и госизмену.

