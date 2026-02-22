Размер шрифта
Власти Южной Кореи потребовали от посольства РФ снять баннер «Победа будет за нами»

Сеул потребовал от российского посольства снять баннер Победа будет за нами
Алексей Филиппов/РИА Новости

Министерство иностранных дел Южной Кореи потребовало от российского посольства убрать баннер «Победа будет за нами» на стене диппредставительства в Сеуле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Республики.

«В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», — сказали в МИД.

Из сообщения следует, что, власти страны осудили баннер на здании российского посольства. В ведомстве объяснили, что, согласно позиции южнокорейского правительства, спецоперация РФ на Украине не является законной.

Кроме того, в МИД Республики высказались о военном сотрудничестве России и КНДР, назвав его «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности». Там также потребовали прекратить оборонное взаимодействие двух государств, утверждая, что оно угрожает Южной Корее.

Ранее посол России заявил, что перспектив возобновления авиасообщения с Южной Кореей сейчас нет.
 
