Власти Южной Кореи потребовали от посольства РФ снять баннер «Победа будет за нами»

Сеул потребовал от российского посольства снять баннер Победа будет за нами

Министерство иностранных дел Южной Кореи потребовало от российского посольства убрать баннер «Победа будет за нами» на стене диппредставительства в Сеуле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Республики.

«В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», — сказали в МИД.

Из сообщения следует, что, власти страны осудили баннер на здании российского посольства. В ведомстве объяснили, что, согласно позиции южнокорейского правительства, спецоперация РФ на Украине не является законной.

Кроме того, в МИД Республики высказались о военном сотрудничестве России и КНДР, назвав его «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности». Там также потребовали прекратить оборонное взаимодействие двух государств, утверждая, что оно угрожает Южной Корее.

Ранее посол России заявил, что перспектив возобновления авиасообщения с Южной Кореей сейчас нет.