В Петербурге ребенок выпал из окна 13-го этажа и был пойман дворником

Мальчика госпитализировали после падения с высоты в Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Инцидент произошел на Петрозаводской улице. По данным Telegram-канала, ребенок около восьми лет на вид выпал из окна 13-го этажа. Внизу его поймал дворник.
В результате у мужчины диагностировали перелом ребер и руки.
«Мальчику сейчас проводят реанимационные действия», – сообщается в публикации.
При каких обстоятельствах несовершеннолетний спикировал с высоты, не уточняется.
До этого в Якутске ребенок выпал из окна детского сада. Группа готовилась к завтраку, когда воспитанник сам поднялся на подоконник и упал с высоты второго этажа.
При этом один из педагогов увидела подопечного и попыталась удержать его, схватив за одежду, но он все равно упал.
Ребенок попал в больницу. Его осмотрели, оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. В детском саду организовали проверку.
Ранее пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти любимую кошку.