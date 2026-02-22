Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Петербурге ребенок выпал из окна 13-го этажа и был пойман дворником

Mash: в Петербурге дворник поймал выпавшего из окна 13-го этажа ребенка
Shutterstock

Мальчика госпитализировали после падения с высоты в Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Петрозаводской улице. По данным Telegram-канала, ребенок около восьми лет на вид выпал из окна 13-го этажа. Внизу его поймал дворник.
В результате у мужчины диагностировали перелом ребер и руки.

«Мальчику сейчас проводят реанимационные действия», – сообщается в публикации.

При каких обстоятельствах несовершеннолетний спикировал с высоты, не уточняется.

До этого в Якутске ребенок выпал из окна детского сада. Группа готовилась к завтраку, когда воспитанник сам поднялся на подоконник и упал с высоты второго этажа.

При этом один из педагогов увидела подопечного и попыталась удержать его, схватив за одежду, но он все равно упал.

Ребенок попал в больницу. Его осмотрели, оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. В детском саду организовали проверку.

Ранее пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти любимую кошку.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!