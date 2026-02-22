Размер шрифта
Кустурица рассказал, когда выпустит фильм по роману Распутина

Режиссер Кустурица: фильм «Последний срок» выйдет в прокат в 2027 году
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что фильм «Последний срок» может выйти в 2027 году в прокат. Его слова передает ТАСС.

Картина снята по одноименному роману Валентина Распутина. Съемки проекта пройдут в Сербии.

В октябре 2025-го Эмир Кустурица рассказал, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа.

По словам режиссера, сначала он завершит работу над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина, а затем оформит российский паспорт.

В ноябре Кустурица объявил, что в «Последнем сроке» сыграет актер Милош Бикович.

Карьера сербского актера Милоша Биковича в России началась в 2014 году после работы в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. В 2021 году артист получил российское гражданство. Среди значимых его работ: роль Гриши в комедии «Холоп» Клима Шипенко, главная роль в сериале «Магомаев» и участие в проекте «Вызов», съемки которого частично произошли в космосе.

Ранее Кустурица пожаловался на нехватку российского тв в Сербии.
 
