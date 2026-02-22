Непряева не попала в топ-10 в масс-старте на Олимпиаде после ошибки с лыжами

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 11-е место в масс-старте на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026.

Она отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин.

По ходу масс-старта Непряева совершила серьезную ошибку. Лыжница совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг, что может привести к дисквалификации.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба лыжника не сумели завоевать медали на Олимпиаде.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Непряеву и Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро.

