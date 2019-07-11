Найдены древнейшие человеческие останки в Европе

В одной из пещер на юге Греции археологи нашли два черепа человека, одному из которых более двух сотен тысяч лет, говорится в журнале Nature.

По словам специалистов, они провели ряд исследований и пришли к выводу, что один из черепов принадлежал неандертальцу. Это открытие может означать то, что предки распространялись по Старому Свету быстрее, чем ученые считали до этого.

«Наши предки покинули Африку раньше, и распространялись по Старому Свету быстрее, чем мы предполагали», — завили специалисты.

Стоит отметить, что эту находку открыли еще в 1970-х годах, однако о ней стало известно только в настоящее время после почти полного реконструирования черепов.

Как пишут специалисты, эти данные свидетельствуют о том, что это древнейшие окаменелые останки человека современного типа в Европы, а, возможно, и во всей Евразии.

Ранее сообщалось, что останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет нашли в Индонезии.