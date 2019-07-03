Появились первые кадры полного солнечного затмения

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Молодежь в костюмах в чилийском поселке Ла-Игера накануне солнечного затмения, 1 июля 2019 года Молодежь в костюмах в чилийском поселке Ла-Игера накануне солнечного затмения, 1 июля 2019 года
Молодежь в костюмах в чилийском поселке Ла-Игера накануне солнечного затмения, 1 июля 2019 года
Esteban Felix/AP

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Согласно имеющейся информации, затмение могли увидеть жители Западного полушария Земли. Максимальная фаза была зафиксирована в 22.23 мск. Затмение продолжалось примерно 4 минуты 33 секунды.

Ранее сообщалось, что наиболее четко явлением смогут насладиться в Аргентине, Чили, и юго-восточной части Тихого океана.