Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Согласно имеющейся информации, затмение могли увидеть жители Западного полушария Земли. Максимальная фаза была зафиксирована в 22.23 мск. Затмение продолжалось примерно 4 минуты 33 секунды.

Ранее сообщалось, что наиболее четко явлением смогут насладиться в Аргентине, Чили, и юго-восточной части Тихого океана.

Timelapse footage captures the moment the sky darkened during Tuesday's total solar eclipse in Chile's Coquimbo region. https://t.co/hzrwT7LNCS pic.twitter.com/7RcYRowcng