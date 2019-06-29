Названы малозаметные симптомы рака

Специалист по генетике рака из онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан заявила, что первые симптомы рака очевидны. Об этом сообщает сайт iz.ru.

Как отмечается, эксперт обратила внимание на онкологию женских яичников и рассказала о первых признаках рака.

По ее словам, первыми тревожными симптомами являются: запоры, вздутие животы, ощущение переедания при употреблении нормального количества пищи и боли в спине.

Карлан отметила, что в 90% случаев женщины могут вылечить рак яичников на начальных стадиях его развития. Однако многие долгое время не обращают на эти симптомы внимания и не идут к врачу.

Ранее сообщалось, что найден новый способ лечения рака.