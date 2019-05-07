Названа основная причина преждевременной смерти

Ученые Северо-Западного университета в США выяснили, что заболевания сердца являются основной причиной преждевременной смерти, пишет портал EurekAlert.

В ходе исследования были обработаны данных об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 млн человек с 1999 по 2017 год.

В результате выяснилось, что за последние семь лет люди стали чаще погибать от проблем с сердцем. Рост смертности происходит, несмотря на значительные успехи в области медицинского и хирургического лечения сердечной недостаточности.

Ранее был найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода